شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى سوق أحمد حلمى برمسيس والدفع بسيارات الإطفاء.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق أحمد حلمى القريب من ميدان رمسيس، حريقا هائلا، بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو، حيث دفعت قوات الحماية المدنية عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كما دفعت الصحة بعدد من سيارات الإسعاف بموقع الحريق، وبدأ إخلاء موقف أحمد حلمى ومحيط السوق بالكامل، مع تكثيف تواجد شرطة المرور لتيسير الكريق وفتح حارات مرورية لسيارات الإطفاء.

وكان سوق أحمد حلمى يضم عدد من الباعة ، بالإضافة موقف الأتوبيس وموقف سيارات السيرفيس ويقع خلف محطة مصر بميدان رمسيس.