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الشباب والرياضة: استمرار تدريبات ومسابقات الفرق الرياضية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية

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القاهرة - سامية سيد -  

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بيانا بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية والمنبثقة من قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كوفيد-19، لوضع ضوابط للحفاظ على المستوى الفنى للرياضيين وسلامة وصحة المواطنين.

 

أوضحت الوزارة أن القرارات تضمنت استمرار تدريبات ومسابقات الفرق الرياضية وإقامة المعسكرات التدريبية فى ضوء خطط نشاطات الاتحادات الرياضية للموسم الرياضى 2020-2021 مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد-19 والالتزام بالأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن. 

 

 وشملت أيضاً تنفيذ خطط اعداد المنتخبات الرياضية القومية استعداداً للبطولات الرياضية و دورة الألعاب الأولمبية المقامة فى طوكيو 2021 ، مع عدم انعقاد أى جمعيات عمومية لكافه الهيئات الشبابية والرياضية حتى 30 يونيو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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