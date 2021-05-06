شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: لا أزمات مالية بنقابة الصحفيين وصرف البدل للأعضاء الجدد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه لا توجد أية أزمات مالية داخل نقابة الصحفيين، وأن كل الحديث عن هذا الشأن غير صحيح وأن الأمور المالية داخل النقابة مستقرة تماما، وأن الخدمات النقابية لن تتأثر، مضيفا أن خدمات القروض والإعانات وغيرها ستسير بشكلها الطبيعى بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف محمد شبانة، أن صرف المعاشات يتم فى مواعيده وأن أمواله متوفرة لشهرين قادمين بل إن هناك فائض أكثر من مليون جنيه إذا سارت المصروفات بشكلها الطبيعى بالأشهر الثلاثة المقبلة، متابعا:" بالإضافة الى ذلك ستنتعش خزينة النقابة بمبلغ 15 مليون جنيه وفق الدعم المتفق عليه مع وزارة المالية من خلال نقيب الصحفيين ضياء رشوان".

ووجه شبانة رسالة اطمئنان لكل الزملاء الصحفيين أن الخدمات النقابية مستمرة والقروض والإعانات مستمرة، وكذلك يسير مشروع العلاج على أعلى مستوى وفق الخطة الموضوعة له، مشيرًا إلى أن العمل بالواجهة الرئيسية لمبنى النقابة يسير على قدم وساق بعد اجتماعه مع المسئولين بوزارة الأوقاف المكلفين بمشروع تطوير واجهات المبنى الأربع، مؤكدا أنه سيعرض على المجلس كل شىء بالجلسة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حسين الزناتى أمين الصندوق.

كما أكد محمد شبانة أن أزمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاصة بالزملاء الصحفيين بمجلة الاذاعة والتليفزيون تقترب من الحل النهائى بعد التواصل الإيجابى الذى تم بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان وبين الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومع كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مضيفا أنه خلال أيام سيصل بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الزملاء الصحفيين الجدد الذين اكتسبوا عضوية النقابة بلجنة القيد الأخيرة فى ديسمبر الماضى.