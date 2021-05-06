شكرا لقرائتكم خبر عن جبنا لسيد قشطة فينو تخيل أكل كام كيلو.. شاهد مما تتكون وجبة فرس النهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرس النهر له مأكولات متميزة بكميات كبيىرة، من بينها الفينو والبطيخ والجزر والبرسيم والدريس، وتمتلك حديقة الحيوان بالجيزة عدد كبير من فرس النهر، وأجرى الخليج 365 جولة بالحديقة من أمام بحيرات فرس النهر، ورصدنا كميات الفينو والبطيخ والجزر والبرسيم التى يأكلها يوميا.

والغريب أن "سيد قشطة" يحلى يوميا بعسل وعيش فينو وبطاطا وجزر ويقدمها له، "عم محمد" حارس بيت فرس النهر، كنوع من المكافآت بشكل مستمر وهو ما يجعله مطيعا له.

وتتخذ حديقة الحيوان عدة إجراءات للحفاظ على الحيوانات، من اهمها المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.