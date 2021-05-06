شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين انتهاكات الإرهاب الإسرائيلى على أهالى الشيخ جراح بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات؛ إرهاب الكيان الصهيوني وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، عقب الاحتجاجات المشروعة التي نظمها الفلسطينيون إثر محاولات الكيان الصهيوني الاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينيين القاطنين بالحي وتهجير سكانه قسريا، وتفريق المظاهرات السلمية بقوة السلاح والاعتداء عليهم، ما أسفر عن وقوع مصابين.

وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع أهالي حي الشيخ جراح والشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد استبداد الكيان الصهيونى ومخططاته الاستيطانية، داعيا العالم أجمع لإدانة هذه الأفعال الهمجية، والوقوف في وجه الكيان الصهيوني الغاشم، ومناصرة الشعب الفلسطيني؛ صاحب الحق والأرض والقضية العادلة.

وشد الأزهر على أيدي الفلسطينيين الشرفاء في الاستمرار بالدفاع عن قضيتهم المشروعة في وجه هذا العدو الغاشم، مؤكدًا أن إرهاب الكيان الصهيوني لن يزيد الفلسطينيين إلا اصرارًا وصمودًا، وأن فلسطين عربية ـ وستظل بإذن الله تعالى عربية ـ وأن الكيان الصهيوني المغتصب إلى زوال ولو بعد حين.