شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقشون الأوضاع الرعوية للظروف الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع صباح اليوم الخميس، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة وحضور صاحبى الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادى.



مجلس البطاركة

وشارك فى اللقاء الآباء المطارنة، ممثلي الإيبارشيات والطوائف الكاثوليكية المختلفة، حيث بدأ اليوم بصلاة الساعة الثالثة من الأجبية المقدسة، وكذلك كلمات صاحبي الغبطة، وسيتطرق الإجتماع إلى الأوضاع الرعوية في ظل الظروف الراهنة.

جدير بالذكر أن هذا هو الإجتماع النصف سنوى الدورى، والذي سينعقد حتى الثامن من الشهر الجارى.



الاجتماع



جانب من اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة



جانب من اجتماع مجلس البطاركة



جانب من الاجتماع للبطاركة