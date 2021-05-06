شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة لاستيعاب زحام المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو الدفع بقطارات إضافية فى أوقات الذروة الصباحية والمسائية لامتصاص واستيعاب زحام المحطة ضمن إجراءات محاولة مواجهة فيروس كورونا

وشدد شركة المترو بعد قرارات الحكومة الأخيرة على منع دخول المحطات بدون ارتداء الكمامات للوقاية ضد كورونا، مع توقيع غرامات فورية على المخالفين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيه.

ووفرت شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.