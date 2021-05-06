شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: استلام 75 ألف طن من الأقماح منذ بداية موسم التوريد حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الخميس، أعمال استلام الأقماح بصوامع المراشدة والترامسة، وذلك للإطمئان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة المعدة مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأعلن الداودي أن صوامع محافظة قنا استلمت ٧٥ ألف طن من الأقماح منذ بداية الموسم، التي يجري فحصها من قبل اللجان المختصة قبل استلامها داخل الصوامع لضمان جودتها.

وأضاف أن المحافظة قدمت كل التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يجري تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، ذلك لمتابعة الكميات التي يجري توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون على مستوى مراكز المحافظة التسعة يوميًا.

وشدد المحافظ على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، تسخير كافة التسهيلات للمزارعين خلال عملية التوريد، مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

محافظ قنا يتابع توريد القمح بالصوامع

محافظ قنا يتابع توريد القمح بالصوامع

محافظ قنا يتابع توريد القمح بالصوامع