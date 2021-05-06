شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: وزّعنا الآلاف من كراتين المواد الغذائية على غير القادرين بكفرالشيخ خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم الانتهاء من توزيع آلاف كراتين المواد الغذائية على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة كفرالشيخ بالمجان من الجمعية على مدار شهر رمضان، لافتا إلى أنه استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة، وذلك بمراكز( البرلس – بيلا- الحامول- دسوق – الرياض – سيدى سالم – فوه – قلين – كفرالشيخ- مطوبس) .

وأضاف «شعبان» في تصريحات صحفية، الخميس، أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والأسر الأكثر احتياجًَا من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة كفرالشيخ، لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة في أيام وليالى الشهر الكريم.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى في أيام عيد الأضحى.