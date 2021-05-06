شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 29 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 25 محضرًا تموينيًا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور، الخميس، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين أرمنت لضبط غير الملتزمين والمتلاعبين في الأسواق ومواجهة جشع التجار، ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة بمركز أرمنت الوابورات منطقة ال١٤ ومنطقة ال٥٧ وشارع المستشفى ومدخل مركز أرمنت بطريق «مصر- أسوان» الزراعي.

وأسفرت عن ضبط عدد ٢٩ مواطنًا دون كمامات تم ضبط عدد ٤ منهم داخل بعض المقاهي وطلب جميعهم التصالح، وتم دفع قيمة الغرامة الفورية لمواجهة فيروس كورونا، وتحرير ٢٥ محضرًا تموينىًا متنوعًا.

وصرح عاشور بأنه توجد استجابة ملحوظة من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا استمرار تكثيف المتابعة الدورية على مدار اليوم لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا.

أشرف على الحملة لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على عثمان نائب رئيس المركز وحجاج جاد الرب مدير إدارة المتابعة بالمركز وخالد حسين مدير إدارة المرافق ويوسف نصير رئيس قرية الرزيقات ومحمد عثمان رئيس قرية السلام واحمد السعدي رئيس قرية المحاميد وسيد ضاحي رئيس قرية الرياينة وعبدالناصر حمايد مدير الاشغالات ومحمد سيد مسؤول الإشغالات.