شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.8 طن سمك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال مباحث التموين بكفرالشيخ، الخميس، من ضبط كميات كبيرة من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومعبأه بعبوات عليها علامات تجارية وهمية تمهيدًا لبيعها للمواطنين في عيد الفطر، وتعريض حياتهم للخطر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كان اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ قد تلقي إخطارا من العميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ بورود معلومات أكدتها التحريات، بأن أحد تجار الفسيخ بأحد مدن المحافظة الشهيرة بصناعة الفسيخ والرنجه، أعد كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمعبأة داخل عبوات عليها علامات تجارية مجهولة بقصد بيعها في عيد الفطر، لتعويض الكساد الذي لحق تجارتهم خلال شهر رمضان بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 3٫8 طن أسماك مدخنة «رنجة» معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة بمحافظة كفر الشيخ.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابه المختصة.