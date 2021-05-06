شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعيين» تكرم أبناء المهندسين الزراعيين حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت نقابة المهن الزراعية أبناء المهندسين الزراعيين حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان وبمناسبة ليلة القدر، والذي تنظمه نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع مؤسسة أبوالعينين الخيرية لأول مرة.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية، الخميس، إن التكريم يأتي في إطار الدور الاجتماعي للنقابة تجاه ابناءها وأسرهم وذلك في إطار رفع الوعي والتنشئة الإسلامية المعتدلة وفقا للمنهج الوسطي للأزهر الشريف.

وأضاف «خليفة»، أن هذا الحفل يقام في نادي الزراعيين بالدقي بحضور أعضاء مجلس النقابة وأسر حفظة القرآن والمكرمين من جميع المحافظات مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي خلال أعمال الحفل.

وقالت الدكتورة هدير يوسف رئيس لجنة الشباب الزراعيين بالنقابة في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذه الاحتفالية تأتي ضمن فعاليات لجنة الشباب والتي يتم من خلالها البرامج التدريبية والتثقيفية ومعسكرات الشبابية.

وأوضحت «يوسف»، أنه سوف تعقد هذ العام أول احتفالية لحفظة القرآن الكريم ويتم تنظيمها من خلال النقابة، مشيرة إلى أن هذا التكريم سيكون تقليدًا سنويًا تقيمه النقابة عرفانًا بدور المهندسين الزراعيين وأسرهم في رفع قيم التربية الإسلامية الصحيحة.

وأشارت إلى إنه سيتم تنظيم معسكر السنوي الرابع لشباب الزراعيين في سبتمبر المقبل في مصيف النقابة في مدينة مرسى مطروح.

احتفالية نقابة الزراعيين بحفظة القران الكريم

احتفالية نقابة الزراعيين بحفظة القران الكريم