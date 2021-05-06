شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستبعد نائب رئيس السكة الحديد بعد أسبوعين من تعيينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل قرارا بتعيين المهندس أشرف عبدالوهاب نائبا لرئيس هيئة السكة الحديد لصيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني بدلا من المهندس سامي عبدالفتاح عبدالمجيد، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لصيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني. وقالت مصادر مطلعة بالسكة الحديد إن «قرار استبعاد سامي عبدالفتاح عبدالمجيد يأتي بعد أسبوعين من قرار تعيينه في أعقاب حادث قطار طوخ، وذلك بعد المطالبات لوزير النقل باستبعاد المسؤولين المنتسبين إلى الإخوان».