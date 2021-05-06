شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية بكفر إسماعيل مركز زفتى ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بأنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية كفر إسماعيل التابعة لمركز زفتي في اطارة مبادرة تطوير القرى حياة كريمة، مقدمة من الهلال الأحمر المصري فرع الغربية.

شهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم الكشف على ٢٤٢ مواطن بالعيادات المتنقلة التابعة للقافلة، حيث تم الكشف على (٧٢ مواطن بعيادة العظام، ٧٤ مواطن بعيادة الباطنة، ٤٥ طفل بعيادة الأطفال و٥١ مواطن بعيادة الجلدية)، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعاً بالمجان من الصيدلية المتنقلة التابعة القافلة.

وأكد محافظ الغربية على استمرار تنفيذ تلك القوافل على مدار العام ولكل القرى الأكثر احتياجاً بنطاق مركز زفتى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولدعم مستوى الخدمات الصحية المقدم لأبناء المحافظة.