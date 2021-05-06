بحث إنشاء مكاتب للبريد بمجمعات الخدمات بقرى «حياة كريمة» بالمنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إنشاء مكاتب للبريد بمجمعات الخدمات بقرى «حياة كريمة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ايمن ناصف مدير عام الإدارة العامة لمكاتب بريد المنيا، بمناسبة بدء استلامه العمل لإدارة شئون مكاتب البريد بالمحافظة، حيث استعرض المحافظ سبل التعاون وتنسيق الأعمال وخاصة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة.
ناقش المحافظ، الإجراءات المتخذة لأعمال مكاتب البريد المزمع انشاءها بمجمعات الخدمات المقترح انشاءها بقري حياة كريمة بنطاق 32 وحدة محلية ضمن 192 قرية بـ 5 مراكز مستهدفة لتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة.
أكد المحافظ، ان إنشاء العديد من فروع مكاتب البريد يهدف إلى وصول كافة الخدمات الحيوية للقري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتيسير على أهالينا في القري والتخفيف من التزاحم والتكدس على مكاتب البريد وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير قري الريف المصري.