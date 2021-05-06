شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إنشاء مكاتب للبريد بمجمعات الخدمات بقرى «حياة كريمة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ايمن ناصف مدير عام الإدارة العامة لمكاتب بريد المنيا، بمناسبة بدء استلامه العمل لإدارة شئون مكاتب البريد بالمحافظة، حيث استعرض المحافظ سبل التعاون وتنسيق الأعمال وخاصة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

ناقش المحافظ، الإجراءات المتخذة لأعمال مكاتب البريد المزمع انشاءها بمجمعات الخدمات المقترح انشاءها بقري حياة كريمة بنطاق 32 وحدة محلية ضمن 192 قرية بـ 5 مراكز مستهدفة لتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة.

أكد المحافظ، ان إنشاء العديد من فروع مكاتب البريد يهدف إلى وصول كافة الخدمات الحيوية للقري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتيسير على أهالينا في القري والتخفيف من التزاحم والتكدس على مكاتب البريد وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير قري الريف المصري.