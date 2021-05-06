شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لـ٣١٩ مشروعًا ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الخميس، اجتماعًا للوحدة المشرفة على تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بدأ الاجتماع بمناقشة رفع كفاءة الوحدات الصحية غير المشمولة في نظام التأمين الصحي حيث سيتم تطوير ٢٦ وحدة صحية بمركز زفتى ما بين إنشاء، تطوير وتجديد، كما ناقش المحافظ موقف الاستفادة من ٢٨ قطعة أرض مستهدف إقامة مشاريع خدمية عليها لخدمة أهالي زفتى.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري تنفيذها بـ٣١٩ مشروع بإجمالي تكلفة ١.٧ مليار جنيه، حيث تم البدء في ١٩٠ مشروع تم نهو ٩ مشروعات منهم وجاري التنسيق للعمل في باقي المشروعات وذلك لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة بمركز زفتى، كما ناقش المحافظ الخطة المقترحة لتنفيذ القوافل (الطبية، الاجتماعية، البيطرية، الزراعية والتوعوية).

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تنفذ ٦١ مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٥٧٠ مليون جنيه تم البدء في ٥٨ منهم، نهو ١ والإعداد ل ٣ آخرين و١١٧ مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة ٩٠ مليون جنيه (تم نهو ٦ منهم وجاري العمل في الباقين)، و٥٤ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه، و١٣ مشروع في قطاع الري بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه (تم نهو ١ منهم، جاري العمل في ٥ والإعداد ل ٧ آخرين)، كما تنفذ المبادرة ٧٤ مشروعا تعليميا بإجمالي تكلفة ٣٨٥ مليون جنيه (تم نهو أحدهم والبدء في ٩ منهم وجاري الإعداد لـ٦٣ آخرين).