شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ملابس على أهالي «الهمة» بالمنيا: صنعها متدربات من القرية ضمن «مهمتك مستقبلك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزّع ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الخميس، 85 قطعة ملابس مختلفة المقاسات للأسر الأولى بالرعاية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاي بالمنيا.

شارك في الحضور المستشار وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة، وخالد عبدالرؤوف رئيس مجلس مدينة مطاي

يذكر أن هذه الملابس قامت بتجهيزها المتدربات من نفس القرية، والتي تم تدريبهم بواسطة القوى العاملة من خلال الوحدة المتنقلة للتدريب ضمن (مهمتك مستقبلك)، والتي تهدف إلى تنمية المرأة اقتصاديا من خلال تعلم مهنة تمكنها من عمل مشروع خاص.

كما حضر اللقاء مديرة إدارة مطاى الاجتماعية، عبدالرحمن منسق «حياة كريمة» ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء النيل، ورئيس الوحدة الاجتماعية بقرية الهمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

بعد تدريبهم بمشروع "مهمتك مستقبلك" .. توزيع ملابس علي أهالي قرية "الهمة" بالمنيا (صور)

بعد تدريبهم بمشروع "مهمتك مستقبلك" .. توزيع ملابس علي أهالي قرية "الهمة" بالمنيا (صور)