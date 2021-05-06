شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه شبين القناطر المغذي لـ3 قرى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية الانتهاء من اصلاح العطل المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر ٧٠٠مم المغذي لقرى طحانوب وعرب الصوالحه والزهويين في شبين القناطر وضخ المياه بصورتها الطبيعية.

وقال «مجاهد» إنه حدث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي ما أدى إلى ضعف المياه وتم تشغيل جميع المحطات الارتوازيه بالقرى المتأثرة بالضعف وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب.