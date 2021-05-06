شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنوفية»: تحصين 191 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الخميس، إنه تم الانتهاء من تحصين 190 ألف و790 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 93.9% من إجمالي 203 ألف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية يوم 3 إبريل الماضي للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف «عبدالمنعم» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم الانتهاء من عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان، مشيرًا إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية والتي تستهدف تغطية جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع كل الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها.