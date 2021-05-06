شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين المنيا»: استلمنا 71 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا الخميس، إن صوامع وشّون المحافظة استلمت 70820 طن و474 كيلوجرام قمح محلي من المزارعين منذ بدء استلام المحصول في 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مؤكدًا استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف «يوسف» في تصريحات صحفية، الخميس، أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تبلغ 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من محصول القمح.