شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يكلف بإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بقرية كفر الجزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الخميس، حملة شملت المرور على شوارع قرية كفر الجزار لمتابعة الإشغالات والنظافة فضلا على المرور على المحال والكافيتريات للتأكد من التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الجولة بدأت بتفقد منطقة كوبري ومدخل كفر الجزار، حيث لاحظ وجود عدد من الباعة الجائلين بمدخل الكوبري، وعلى الفور تم إزالة الإشغالات، وتحرير محاضر للباعة، كما تم ضبط عدد من السائقين لعدم ارتدائهم الكمامات.