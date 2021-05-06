شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية السوداني يبحثان المشروع الاستراتيجي للحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس، حافظ إبراهيم وزير الثروة الحيوانية السوداني، وبحثا سبل التعاون في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات، كما بحث الاجتماع أيضًا المشروع الاستراتيجي للحوم والتعاون في مجال مكافحة الأمراض وضبط التهريب ومنع الصيد الجائر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والاستثمار والبحث العلمي وأيضًا تنمية المناحل وعسل النحل.

وقال «القصير» في تصريحات صحفية، الخميس، عقب الاجتماع إن العلاقات بين مصر والسودان علاقات تاريخية أزلية وتربطهما مصالح مشتركة واحدة، وهناك دعم سياسي قوي لتدعيم هذه العلاقات، كما أن هناك تفاهم ورؤية موحدة على مستوى عالي في القضايا التي تهم البلدين.

وأكد وزير الزراعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيه القيادة السياسية من أجل بحث آفاق التعاون المشترك ولهذا كانت دعوتنا لوزير الثروة الحيوانية السوداني للاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة والخدمات البيطرية والبحث العلمي.

وأضاف «القصير» أنه بحث أيضًا مع وزير الثروة الحيوانية السوداني كثير من الموضوعات المشتركة بين البلدين مثل تدعيم القدرات وزيادة البحوث التطبيقية في دولة السودان الشقيقة وأيضًا زيادة التبادل التجاري بين البلدين سواء في مجال اللحوم من السودان أو الأمصال والدواجن من مصر وأيضًا تقديم الدعم الفني والتكنولوجي والاستزراع السمكي المكثف والمفرخات وكذلك مقاومة الأمراض وتطوير التلقيح الاصطناعي وتحسين الثروة الحيوانية خاصة أن دولة السودان يوجد بها ثروة حيوانية كبيرة تسهم في الناتج المحلي بنسبة كبيرة.

وأكد وزير الزراعة أن الاجتماع بحث أيضًا إنشاء مزرعة نموذجية مصرية في السودان في مجال الثروة الحيوانية تكون بحثية وتدريبية وبناء القدرات حتى تكون نموذجًا للقطاع الخاص كما تم الاتفاق على استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصفة دورية برئاسة الوزيرين وتشكيل لجنة فنية مشتركة من البلدين لمتابعة وترجمة الاتفاقات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع لتحقيق التنمية لشعب مصر والسودان.

من جانبه، أكد وزير الثروة الحيوانية السوداني أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعميق التعاون والمنافع المتبادلة في قطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص وتبادل الخبرات في مجال التدريب والمعامل البيطرية والوقوف على تجربة الاستزراع السمكي والطفرة التي حققتها جمهورية مصر العربية في مجال الثروة الداجنة والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات والأمصال واللقاحات والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأضاف وزير الثروة الحيوانية السوداني أن هناك أفكارا كثيرة لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل بين مصر والسودان وتبادل السلع التي يوجد فيها فائض عن السوق المحلية في البلدين، وأكد أننا بصدد إطلاق المشروع الاستراتيجي للحوم والذى سوف يحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

حضر الاجتماع قيادات الوزارتين في البلدين وسفير السودان في القاهرة.