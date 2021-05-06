شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مخالفة مواعيد غلق المحال والإجراءات الاحترازية تصل للغلق النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات بالتشديد على تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات التى تبدأ من اليوم وتستمر حتى 21 مايو الجارى والحسم فى مواجهة أى مخالفات للقرارات والإجراءات الاحترازية.

ولفت قاسم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2020، وتحديدا المادة 24 بند 9 فإنه يتم تدريج العقوبات على مخالفي مواعيد غلق المحال تبدأ بإنذار كتابى ومتابعته 15 يوما إذا عاود غلق شهر، ولا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجي فى دائرته، وفى حال مخالفته مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص.

وأوضح قاسم، أنه فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية يتم توقيع غرامة 50 جنيه لعدم ارتداء الكمامة، كما أنه فى مخالفة المحال للإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا يتم توقيع غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وفى حال تقديم الشيشة تصل للغلق الفورى.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، وذلك فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة.