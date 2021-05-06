شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات إحترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الإستلام الاخري التي يصل عددها الي 450 موقع لاستلام القمح المحلي، كما وجه المصيلحي رؤساء الشركات بتوفير الماسكات وكذلك المطهرات داخل نقاط الإستلام لتوزيعها علي الموردين وقائدي السيارات إن لزم الامر، أضافة الي التعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.

و تلقي الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الغرفة الدائمة لمتابعة استلام الاقماح أفاد بأن نسب التوريد وصلت الي 1.4 مليون طن قمح محلي منذ بدء فتح عمليات إستلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي حتى الآن و، أن أكبر المحافظات في التوريد حتي الان هي محافظة الشرقية تليها محافظة كفر الشيخ.

واشار أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي الى ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والنجارة الداخلية يتابع نسب علميات توريد الاقماح وكذلك مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع التسليم واكد كمال ان مواقع الاستلام تفتح ابوابها امام المزارعين والموردين من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 4 عصراً في ايام شهر رمضان المبارك، و ان العمل قد يستمر ببعض المواقع الي الـ 9 مساءً نظراً للاقبال الكثيف بها.