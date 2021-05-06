شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى حظر حركة المواطنين أو إيقاف وسائل النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها نفى مجلس الوزراء صحة الفيديو الذى يتم تداوله ويتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزير النقل يقيل نائب رئيس هيئة السكة الحديد

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل قرارا بإقالة المهندس سامى عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الصيانة والدعم الفنى، بعد نحو أسبوعين من تعيينه فى أعقاب حادث قطار طوخ الأخير.

الأرصاد تناشد المواطنين عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات بسبب الحر

لازالت البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة تستمر خلال الأيام المقبلة وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية انخفاض مؤقت وطفيف غدا الجمعة لتعاود مرة أخرى الدرجات ارتفاعها مع الأسبوع المقبل، مع تحذيرات بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وفاة مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي منذ قليل الدكتور إيهاب سراج، مدير خدمات بنوك الدم القومية فى وزارة الصحة والسكان منذ قليل، متأثر بفيروس كورونا.

انخفاض مؤقت بالحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 35درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة اليوم الـ 25 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الحكومة: فيديو قرار فرض حظر التجول قديم وليس له علاقة بالقرارات الجديدة

نفى مجلس الوزراء صحة الفيديو الذى يتم تداوله ويتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها، مؤكداً أنه لا صحة للفيديو المتداول والذي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

الحكومة تنفى حظر حركة المواطنين أو إيقاف وسائل النقل خلال الأسبوعين القادمين

نفت الحكومة صحة ما يتم تداوله من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس بتطوير الفسطاط لاستعادة الوجه الحضارى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى أحد المكاتب الاستشارية الهندسية الدولية؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية.

وزير التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعلن بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن طلاب الثانوية العامة سوف يدخلوا لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم.

تعرف على مصير قاعات الأفراح ونشاطات الأندية الرياضية بعد قرارات رئيس الوزراء

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، ومصير الأندية، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، والتى يرصدها الخليج 365 كالتالى: -

وزير التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعلن بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن طلاب الثانوية العامة سوف يدخلوا لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم.

بدء تطبيق قرارات غلق المحال والمولات والمسارح اليوم فى الساعة 9 مساءً

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددا من القرارات سيتم تطليقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو.

تشكيل الأهلى المتوقع ضد الاتحاد السكندرى.. كهربا ومحمد شريف فى الهجوم

يدخل فريق الأهلي اختبارا جديدا في بطولة الدوري المحلي عندما يحل ضيفاً على الإتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الاسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري وهي المباراة التي يترقبها جمهور المارد الاحمر كونها تأتي بعد فترة من تراجع الأداء والنتائج وكان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الـ19 للدوري ومن قبلها الخسارة من سموحة ثم السقوط في فخ التعادل أمام الجونة وهي نتائج أثارت القلق بين جماهير الأهلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة .. بن شرقى وحميد أحداد فى الهجوم

يستضيف في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك، نظيره سموحة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بإستاد القاهرة الدولي، ويخوض المارد الأبيض اللقاء تحت شعار "لا تنازل عن القمة" حيث يسعي لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة واستغلال خسارة غريمه التقليدي الأهلي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة في ظل الصراع القائم بينهما بالوقت الحالي على صدارة الدوري.

رعب على الأرض بسبب الصاروخ الصيني .. وزن الحطام يعادل 720 حافلة.. خبراء: لايهدد السلامة الشخصية.. البنتاجون ينفي التخطيط لضربه قبل سقوطه ويؤكد: نراقب الوضع عن قرب.. والبيت الأبيض يدرس فرض تعويضات على الصين

تسبب الصاروخ الصيني الكبير الذي خرج عن نطاق السيطرة والمقرر أن يدخل الغلاف الجوي للأرض نهاية هذا الأسبوع في وضع ينذر بالخطر، لكنه ليس غير مسبوق، حيث سقط الحطام الفضائي على الأرض في عدد من المناسبات، بما في ذلك العام الماضي.

6.5 مليار جنيه مخصصات الاستثمارات بمشروع موازنة هيئة الأبنية التعليمية بالعام المالى الجديد.. منها 5.8 مليار جنيه للمبانى غير السكنية.. و7 مليارات جنيه مساهمة من الخزانة العامة.. و503 ملايين جنيه للأجور

كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022، المعروض على مجلس النواب، عن تحقيق عجز بلغت قيمته نحو 7 مليارات و22 مليون و885 ألف جنيه يُمول من الخزانة العامة، وذلك مقابل عجز يُمول من الخزانة العامة بلغت قيمته نحو 9 مليارات و305 مليون و614 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بنقص بلغت قيمته نحو 2 مليار و282 مليون و729 ألف جنيه.

"الكهرباء" تحرر 6 ملايين محضر سرقة تيار كهربائى خلال 5 أشهر بقيمة 4 مليارات جنيه.. وشركات التوزيع تشن حملاتها بالتعاون مع المباحث فى "رمضان" لضبط المخالفين.. و"القابضة" توقف تقسيط الغرامات تغليظا للعقوبة

نجحت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء من خلال حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى و توقيع الغرامات على المخالفين فى تقليل حجم الخسائر المالية التى تتعرض لها وزارة الكهرباء بسبب السرقات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.