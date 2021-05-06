شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات بسبب الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة تستمر خلال الأيام المقبلة وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية انخفاض مؤقت وطفيف غدا الجمعة لتعاود مرة أخرى الدرجات ارتفاعها مع الأسبوع المقبل، مع تحذيرات بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد ، كما يلى :

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2-عدم ترك أى مواد قابلة للإشتعال مثل زجاجات الكحول فى السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية

3- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة

4- الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.