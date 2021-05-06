شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تصدير 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إصدار الموافقة التصديرية لـ 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بدارى تسمين، من إحدى المنشآت الداجنه المعزولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لأول مرة مع مراعاة الإجراءات المحجرية اللازمة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة أن إنتاج مصر من بدارى التسمين حوالى 1,4 مليار دجاجه سنوياً، ونظراً للإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة, سوف يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كافة المنتجات الداجنة متمثلة فى بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبدارى تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 30 منشأة انتاج داجنى خالية من انفلونزا الطيور طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويمكن التواصل الالكترونى مع القطاع على أرقام واتساب (01558626681- 01558626682).