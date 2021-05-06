شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عروسة النيل فى أول ظهور لها بممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 ، ممشى أهل مصر بعد تثبيت تمثال عروس النيل وسط الممشى ليضيف لمسة جمالية للمشروع الجارى تنفيذه بكورنيش النيل بالقاهرة.

وتشمل الأعمال التى بدأت من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات، ويأتى "ممشى أهل مصر" ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط ورشيد.

وبدء تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2019، وانتهت الأن المرحلة الأولى وجارى تشطيبها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق (نيلية وشاطئية) بإجمالى 1843 خازوقا، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 100 % لكل المبانى، ويتم الإنتهاء من أعمال إنشاءات المطعم العائم، كما بدأت أعمال السور المعدنى، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، وكذلك أعمال الزراعات .

ويشمل مشروع ممشى أهل مصر، إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.