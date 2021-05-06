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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عروسة النيل فى أول ظهور لها بممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 ، ممشى أهل مصر بعد تثبيت تمثال عروس النيل وسط الممشى ليضيف لمسة جمالية للمشروع الجارى تنفيذه بكورنيش النيل بالقاهرة.
وبدء تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2019، وانتهت الأن المرحلة الأولى وجارى تشطيبها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق (نيلية وشاطئية) بإجمالى 1843 خازوقا، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 100 % لكل المبانى، ويتم الإنتهاء من أعمال إنشاءات المطعم العائم، كما بدأت أعمال السور المعدنى، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، وكذلك أعمال الزراعات .
ويشمل مشروع ممشى أهل مصر، إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.
تمثال عروس النيل وسط ممشى أهل مصر
عروسة النيل تظهر في ممشى أهل مصر
تمثال عروس النيل