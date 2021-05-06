سفير الهند بالقاهرة: العلاقات مع مصر تاريخية والسيسى أظهر تضامنا كبيرا مع شعبنا

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه بالعلاقات مع مصر والتضامن الذي أظهره الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشعب الهندي عند إرساله تعازيه في وفيات كورونا، مشيرا إلى مصر تخطط لإرسال مساعدات طبية إلى الهند تقدر بـ 30 طنا خلال الأيام القادمة .

وأكد السفير جوبتيه، أن بلاده تعيش مأساة في ظل ارتفاع حجم الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، مشيرًا إلى زيادة في الإصابات لأكثر من 350 ألف حالة يوميًا، وبلغ حجم الوفيات اليومية إلى 3 آلاف و800 حالة خلال الأيام الماضية.

وأوضح السفير الهندي أن عدد الإصابات اليومية تجاوز 400 ألف في بعض الأيام ، لافتا إلى أن ذروة الموجة الأولى كانت 100 ألف حالة يوميًا، ووقعت في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الوفيات وصلت لـ 4 أضعاف الموجة الأولى، بينما كانت الوفيات في الموجة الأولى وصلت إلى 100 ألف وفاة .

وأشار إلى أن نحو 40 دولة بما فيها مصر تعهدت بإرسال مساعدات إلى بلاده ، مشيرا حاجة بلاده لاجهزة توليد الاكسجين وبروتكولات العلاج المستخدمة في علاج فيروس كورونا، معربا عن توقعه بالحصول على 300 ألف جرعة من عقار ريمديسيفير من إحدى الشركات المصرية .