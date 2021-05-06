رغم حظر تداولها.. ضبط شخصين يروجان أدوية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين، لاتهامهما بترويج وبيع أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها عبر موقع للتواصل الاجتماعي بمدينة السلام.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات، عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث الأحداث من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزتهما كمية من الأقراص الدوائية لعقاقير مختلفة وجميعها محظور بيعها وتداولها ومجهولة المصدر وبدون فواتير.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.