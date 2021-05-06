قضية "شيك بدون رصيد".. صرف أشرف السعد من النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة النزهة اليوم الخميس بصرف رجل الأعمال المصري، أشرف السعد، بعد عودته إلى مصر بعد غياب أكثر من ٢٥ عاما، منذ رحيله وإقامته في لندن بسبب انقضاء المدة.

وكان صدر ضد "السعد" حكم في قضية شيك بدون رصيد، وسقط بالتقادم.

ونشر أشرف السعد صورة له على متن طائرة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

ولد محمد أشرف السيد على سعد الشهير بأشرف السعد في 1 يناير 1954، وهو رجل أعمال مصري مقيم بلندن، تم فرض الحراسة على ممتلكاته منذ أكثر من 15 عاما، وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاكه، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، الا ان المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.