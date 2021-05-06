"بعد اختفاء فيديو الجريمة".. كيف كشف رجال المباحث لغز مقتل موظف مصنع زجاج في مايو؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة في كشف لغز مقتل موظف أمن داخل مصنع بمنطقة 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من موظف بمصنع زجاج بدائرة القسم، ويفيد بأنه عقب توجهه للمصنع محل عمله فوجئ بوجود جثة فرد أمن المصنع، وبها إصابات عبارة عن جروح قطعية بالجسم، واكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمصنع وبداخلها مبلغ مالي وكذا جهاز dvr)، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمصنع محل الواقعة، سائق توك توك - مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبة الثاني زوجته، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالمصنع محل البلاغ وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمصنع، وكذا علمه بتواجد فرد أمن واحد وقت ارتكاب الواقعة، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه وسرقة الخزينة المستولى عليها بالاستعانة بصديقه المتهم الثاني.

بتاريخ الواقعة توجه المتهمان للمصنع المشار إليه وتقابل المتهم الأول مع المجني عليه واستضافته لكونه من العاملين السابقين بالمصنع، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وتوجه لغرفة الحسابات الخاصة بالمصنع وتمكن من كسر الباب الخاص بالغرفة واستولى على الخزينة وبداخلها المبلغ المالي، وعقب ذلك توجه لغرفة كاميرات المراقبة والاستيلاء على جهاز dvr خشية التعرف عليه وضبطه، وتقابل مع المتهم الثاني واستقلا سيارة وتوجها لمحل سكنه وتمكنا من فتح الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالي، وتحصل المتهم الثاني على جزء من المبلغ المالي مقابل قيامه بتأمين الطريق للمتهم الأول أثناء ارتكابه الواقعة.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بعلم زوجته بارتكابه الواقعة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة في هروب المتهمان قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تم ضبطه وبمواجهته نفى علمه بالواقعة أو صلته بالمتهان، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط ( مبلغ مالي – الخزينة الحديدية – جهاز dvr) المستولى عليهم لدى شقيقة زوجة المتهم الثاني وبسؤالها أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات واقعة قتل وسرقة.

كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط مبلغ مالي بمكان إخفائه.. وأضاف بتخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.