القبض على المتهمين في واقعة السطو على مكتب بريد في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح على مكتب بريد بالجيزة.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام 4 مجهولين بسرقة مكتب البريد الكائن بدائرة القسم، وما قرره موظفين بالمكتب محل البلاغ - مقيمان بدائرة القسم أنهما أثناء تواجدهما بالمكتب عملهما، فوجئا بدلوف 4 مجهولين يرتدون الكمامات الطبية وقيام أحدهم بتهديدهما بسلاح ناري "طبنجة "، وتقييدهما بشريط لاصق والاستيلاء على مبلغ مالي من داخل الخزينة ولاذوا بالهرب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه دائم التردد على المكتب محل الواقعة لصرف حوالات، فاختمر في ذهنه ارتكاب الواقعة، وفي سبيل تنفيذ ذلك اتفق مع باقي المتهمين على التوجه بسيارة "ملك والده" وانتظرهم خارج المكتب ودلف الباقين لداخله، وبحوزتهم سلاح ناري أعدوه مُسبقًا، وارتكبوا الواقعة واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم.

كما أرشدوا عن السيارة والسلاح الناري المستخدمين في ارتكاب الواقعة.. وأضافوا بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.