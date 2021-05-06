ضبط 3 سيدات بتهمة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاعي الأمن الوطني والعام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات، لاثنتين منهن معلومات جنائية، مقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية؛ لقيامهن بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهن، وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهن بشراء العقارات والأراضي الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.