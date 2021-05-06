"جريمة لم تكتمل".. ضبط عصابة للسطو على المحال التجارية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بكسر الأقفال والمغافلة".

الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت في إحدى السيارات "مطموسة اللوحات" يستقلها 4 أشخاص.

بالفحص تبين أنهم 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت، 5 طلقات صوت من ذات العيار.

بمواجهتهم أقروا بأنهم كانوا في سبيلهم لسرقة محتويات متجر كائن بدائرة القسم كرهاً عن العاملين به باستخدام الطبنجة الصوت المضبوطة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ارتكاب الواقعة لاستشعارهم بتواجد عدد كبير من العمال بداخله، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوبي "كسر القفل – المغافلة".

كما أقروا بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم والبعض الأخر لدى عميلهم "حسن النية" ، والتي أقروا ببيعها للأخير مقابل مبلغ مالي، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي، شاشة) من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.