أمن المنافذ يضبط 28 قضية تهريب على مدار 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا تهريب من أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال تهريب النقد تم ضبط عدد 1 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر، تم ضبط قضية.

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 28 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 970 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 166 حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات": ضبط 7 قضايا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.