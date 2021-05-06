برلماني يطالب "النقل" بتسهيل إجراءات حجز قطارات العيد إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، وزارة النقل بحل إشكاليات الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات، وخصوصًا في فترة الأعياد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأزمات التي تواجه المواطنين في عمليات الحجز.

وأشار النائب، في بيان له، الخميس، إلى أن الإشكالية تتمثل في عدم إتاحة الحجز على جميع الرحلات وهو ما يتسبب في معاناة الأهالي، وهو ما قد يدفعهم للتوجه إلى الحجز من خلال المحطات.

وأوضح توفيق، أن التوسع في إتاحة الحجز الإلكتروني يمنع التزاحم أمام المحطات مما يجنب زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، فضلا عن أنه يمنع السوق السوداء في المتاجرة أثناء فترات الأعياد.

وقال النائب حسانين توفيق، إنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لابد وأن تكون الأولوية للحجز الإلكتروني بنسبة أكبر وليس العكس، مطالبا وزارة النقل بضرورة العمل جديا على حل هذه الإشكاليات للتسهيل على المواطنين.

​