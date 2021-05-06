بالمستندات.. تعرف على خطوات تقسيط فواتير الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يلجأ العديد من المواطنين إلى تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاعها نتيجة معدلات الاستهلاك المتزايدة في أشهر الصيف أو تراكمها لأسباب خاصة.

ويرصد "الخليج 365" الخطوات التي يجب اتباعها لتقسيط الفواتير كالتالي:-

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

2- نموذج طلب تقسيط للمديونية على أن يتم الاستيفاء من الشركة وملء البيانات وتقديمه.

3- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

4- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

5- كافة شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات للمواطنين غير القادرين على سداد مديونياتهم مرة واحدة شريطة وجود جدية في السداد.

6- في حال عدم وجود جدية السداد يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وذلك بعد تراكم شهرين متتاليين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتين برفع العداد.