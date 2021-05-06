شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تكثف من إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة تشديد إجراءات الشركة الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بموجته الثلاثة بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة بجميع انحاء القاهرة.

وأوضح أن الشركة قامت بتوفير وحدات تعقيم تم تصنيعها بمعرفة مهندسى الشركة بالورش العمومية بجميع مواقع الشركة لضمان سلامة جميع العاملين والعملاء المترددين عليها.

كما أكد على أنه منذ بداية تفشى جائحة كورونا وتزامنا مع بداية هذه الازمة فقد تم طباعة ونشر بوسترات ارشادية بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ويتم تجديدها باستمرار لتحتوى أي مستجدات تصدر عن وزارة الصحة أو رئاسة مجلس الوزراء كما ان تم نشر فيديوهات وتنويهات توضح طرق انتشار الفيروس والوقاية منه بشاشات العرض المنتشرة بجميع مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء، بالاضافة لعمليات التعقيم الدورية والمستمرة التي تتم تحت اشراف قطاع المعامل بالشركة بجميع المواقع والمكاتب الادارية، ومنع دخول أي عميل إلا بعد ارتداء الكمامة ووضع حواجز زجاجية بين الموظفين بمراكز خدمة العملاء والعملاء للحفاظ على التباعد ومسافات آمنة عند طلب الخدمات وتوفير كمامات ومستلزمات تعقيم كافية للعاملين بمراكز خدمة العملاء والمتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر.