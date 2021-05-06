شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشكل غرفة عمليات مركزية استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت محافظة شمال سيناء، غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة بالعريش، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات برئاسته وعضوية كلا من مدير عام ادارة العلاقات العامة بالمحافظة، مدير عام الشئون الادارية ورئيس قسم المركبات بالمحافظة، بجانب أعضاء من مديريات الشئون الصحية والتموين والتجارة الداخلية وقطاع توزيع الكهرباء وقطاع مياه الشرب ومرفق الاسعاف وادارة الامن بالمحافظة، الادارة العامة للازمات بالمحافظة.

أشار الغندور، إلي قيام الغرفة بمتابعة ورصد الاحداث بنطاق المحافظة وتلقي التقارير والبلاغات، وربطها بغرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

لفت العندور، إلي قيام مجالس المدن ومديريات الخدمات بتشكيل غرف عمليات فرعية لمتابعة الاحداث واخطار غرفة العمليات المركزية بالاحداث أولا بأول.