شكرا لقرائتكم خبر عن «آداب الزقازيق» تناقش خطة التعليم عن بعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت وحدة التعليم الإلكترونى بكلية الآداب جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور أسامة عبدالبارى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء الوحدة من هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وذلك لمناقشة ووضع خطة المحاضرات عن بعد، وتقييم الأداء خلال الفترة الراهنة والعمل على تذليل العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب في التعليم عن بعد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير العملية التعليمية، وتطبيق مفهوم التعليم الهجين في ظل الفترة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل متابعة واهتمام الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، نحو متابعة نظم التعليم عن بعد .

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن ما حققته الجامعة من التحول على مستوي التعليم عن بـُعد «الهجين» سواء على مرحلة الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية، يعد إنجازا كبيرا في وقت قياسي، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها التحول الرقمي والمزج بين النظام الحالي المباشر والنظام الإلكتروني وهو ما تحقق الآن على أرض الواقع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدأ على التحول نحو الميكنة الالكترونية والتحول الرقمي على مستوى البرامج الدراسية بكليات الجامعة المختلفة، في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق منظومة متكاملة من التعليم عن بُعد «الهجين» الذي خطت الجامعة به خطوات كبيرة على المستوى التعليمى والإدارى .

وأوضح الدكتور أسامة عبدالبارى، أن التعليم عن بعد هو وسيلة تعليمية تتم من خلال الإنترنت واستخدام جهاز الحاسوب أو الهاتف الجوال أو الشاشات الذكية، وتتيح هذه الوسيلة فرصة التعلم في آي وقت وفي أي مكان، حيث يُمكن للطالب أن يتابع المحاضرات من أي مكان دون التقيد بقاعة المحاضرات المرئية، ويمكنه أيضًا تصفح المحتوى الدراسي في أي وقت وفي أي مكان.

وأضاف وكيل الكلية أن التعليم عن بعد يُكسب الدافعية للمعلم والمتعلم في مواكبة العصر، والتقدم المستمر في التكنولوجيا والعلوم والتواصل مع المستجدات في شتى المجالات، ويوفر مصادر ثرية للمعلومات يمكن الوصول إليها في وقت قصير، ويُحفز المتعلم في مهارات التعلم الذاتي، والاعتماد على نفسه في اكتساب الخبرات والمعارف وإكسابه أدوات التعلم الفعالة .