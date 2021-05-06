شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ١١٠٤٤٩ طن قمح بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بان استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال عدد 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ .

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد للقمح والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم فى 20/4/2021 وحتى صباح يوم الخميس 6/5/2021 ( 110449 طن و 41 كجم قمح ).

