شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بشبين الكوم ويأمُر بإزالة كافيه مُخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري، فجر اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لموسعة بمدينة شبين الكوم وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع المحافظ آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل وكوبرى عمر أفندي ووجه بتكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال قبل أجازة عيد الفطر المبارك، كما وجه بتزويد كوبري عمر أفندي بشاشات ارشادية وكاميرات مراقبة للارتقاء بالمظهر العام وإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً للمدينة.

كما تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من شوارع حي غرب شبين الكوم ضمن خطة تطوير العشوائيات والمناطق الغير مخططة، حيث تابع أعمال الرصف بشارع الشون المتفرع من شارع جمال عبدالناصر، ووجه ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال والإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال، كما كلف رئيس الحي بتدعيم شارع جمال عبدالناصر حتي موقف سيارات الباجور بكشافات الأضاءة، وتفقد المحافظ أعمال تشغيل السن وتوسعة الطريق الدائري الجديد بدءً من شارع جمال عبدالناصر مروراً بمزلقان العبدإنتهاءً بطريق منوف الجديد، ووجه رئيس الحي بدعم الطريق بأعمدة إنارة، وخلال تفقده للطريق لاحظ وجود كافيتريا غير مرخصة وغير ملتزمة بتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار كورونا، وعلي الفور كلف رئيس الحي بإزالتها فوراً بالاضافة إلى إزالة أية اشغالات تعوق أعمال الرصف .

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية لشارع دنشواي الزراعي، وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال توصيل المرافق المختلفة قبل البدء في أعمال رصف الشارع، موجهاُ بضرورة الألتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، كما تابع المحافظ أعمال تشغيل السن بشارع دنشواي، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مدخل مدينة شبين الكوم من ناحية شبراباص .

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على أخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً على أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق آمال المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .