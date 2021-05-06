شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف قاعات الأفراح المكشوفة من قرار غلق المنشآت في التاسعة مساء؟.. الحكومة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد الجريدة الرسمية الصادر، أمس الأربعاء، عن موقف قاعات الأفراح المكشوفة من قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال والمنشآت في التاسعة مساءً.

وجاء نص المادة أنه يستمر تطبيق الضوابط المقررة حالياً لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة، من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط على أن تنتهى هذه المناسبات بحد أقصى الساعة التاسعة مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية في هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء قال إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل بشكل طبيعي.

الجريدة الرسمية 6-5-2021