شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعلن موافقة شيخ الأزهر علي توريد تنك أكسجين لمستشفي سرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موافقه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على طلبه بتوفير تنك أكسجين سعة ١١ ألف لتر لمستشفي سرس الليان، وذلك بتوجيهات أصدرها لبيت الزكاة والصدقات المصري عقب اتصال تليفوني أجراه محافظ المنوفية بفضيلة الإمام الأكبر والذي استجاب على الفور، وذلك علي خلفية حدوث عطل فني مفاجئ يوم السبت الماضي أصاب تنك الاكسجين بالمستشفي.

ومن جانبه تقدم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بخالص الشكر والامتنان والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر علي دعمه الدائم والمستمر وسرعة استجابته وحرصه علي دعم المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين .