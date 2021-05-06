شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الخميس، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تزامنًا مع نهاية الربع الأخير للعام المالي الجاري وذلك بحضور عدد من مديري الخدمات، والإدارات النوعية، ورؤساء المدن.

وأكد محافظ المنيا على سرعة الإنجاز ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنه لن يتهاون في محاسبة كل مقصر أو متخاذل في مهام تنفيذ الخطة المقررة.

وشدد محافظ المنيا على الإسراع في نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

وأكد «القاضي» أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تعمل جميع أجهزة المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كل الأجهزة لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030