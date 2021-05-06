شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الخميس، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تزامنًا مع نهاية الربع الأخير للعام المالي الجاري وذلك بحضور عدد من مديري الخدمات، والإدارات النوعية، ورؤساء المدن.
وأكد محافظ المنيا على سرعة الإنجاز ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنه لن يتهاون في محاسبة كل مقصر أو متخاذل في مهام تنفيذ الخطة المقررة.
وشدد محافظ المنيا على الإسراع في نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين
وأكد «القاضي» أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تعمل جميع أجهزة المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كل الأجهزة لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030