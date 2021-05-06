فرمان من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمتابعة مواعيد غلق المحال والمقاهي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع رؤساء الأحياء بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم في هذا الصدد.

وجاء فرمان المحافظ خلال ترؤسه اجتماع تنفيذه ضم رؤساء الأحياء مساء أمس، مشددًا على ضرورة شن حملات إزالة مكبرة للباعة الجائلين وكل إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة لتوسيع الشوارع التي تسببت إشغالات الطريق والباعة الجائلين في اختناقات مرورية بها، مكلفًا رؤساء الأحياء بتحديد الأسواق العشوائية والتعامل معها بكل حزم وقوة قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد الشريف على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة تحقيق الانضباط في الشارع ومنع أي تعدى على حرم الطريق العام وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة مصر الثانية.

شارك في الاجتماع، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ومستشار المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

فرمان من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمتابعة مواعيد غلق المحال والمقاهى وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

فرمان من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمتابعة مواعيد غلق المحال والمقاهى وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

فرمان من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمتابعة مواعيد غلق المحال والمقاهى وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

فرمان من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمتابعة مواعيد غلق المحال والمقاهى وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين