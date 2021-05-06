شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مسجد لصلاة عيد الفطر المبارك بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن المديرية خصصت عدد 600 مسجد على مستوي المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد «جمعة» أن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبري والتي تقام بها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجد بالمحافظة، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلي الشخصية.

أشار «جمعة» إلى عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق.

وشدد «جمعة» على عدم فتح مصلي السيدات، إلا تحت إشراف المديرية أو الإدارة التابع لها المسجد، واستمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو اصطحاب الأطعمة والمشروبات خلال الصلاة.