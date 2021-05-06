شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان: ضبط 4066 شيشة وتحرير 2062 محضر كمامة وغلق 280 مقهى خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الحملات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أمس الاربعاء، أسفرت عن تحرير 120 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 150 شيشة وغلق 20 مقهى، وبذلك يصبح اجمالى المخالفات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 ابريل وحتى امس الاربعاء 5 مايو عن ضبط 4066 شيشة وتحرير 2062 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 280 مقهى.

شارك بالحملة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه.