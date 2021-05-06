شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوضح حقيقة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة وإيقاف وسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخميس، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كل المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لا صحة للفيديو المتداول والذي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كل المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار فيروس كورونا وبالتالي فإن كافة المعلومات الواردة به لا تسري على الوضع الحالي.

وأكدت أنه لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي، موضحًا أنه وفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، على أن تسري هذه القرارات اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو، مشيرًا إلى استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.